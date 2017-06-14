Пушистые бои. В Австралии драку кенгуру и собаки пришлось разнимать полицейскому

Местный житель Энтони Хартли увидел стычки животных, когда проезжал мимо на автомобиле. Он наблюдал за дракой около 20 минут.

В австралийском штате Новый Южный Уэльс местный житель Энтони Хартли обратил внимание на драку немецкой овчарки и крупного кенгуру. Как сообщает Yahoo 7 News, он смотрел на действо порядка 20 минут и снимал видео.

Мужчина обратил внимание на "пушистый конфликт", когда проезжал мимо на автомобиле. Примерно через 20 минут к дерущимся подошёл полицейский, который разнял "борцов".