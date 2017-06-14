В Ирландии утвердили кандидатуру гея на пост премьер-министра

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В Ирландии утвердили кандидатуру гея на пост премьер-министра

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Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Фото: ©REUTERS/Clodagh Kilcoyne

За Лео Варадкара проголосовали 57 членов парламента, 50 участников голосования были против и 45 воздержались.

Депутаты Палаты представителей Ирландии утвердили кандидатуру Лео Варадкара на пост премьер-министра страны. Как сообщает Daily Mail, 38-летний политик индийского происхождения станет первым открытым геем на этом посту и самым молодым главой кабмина.

<p>Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Фото: ©REUTERS/Clodagh Kilcoyne</p>

— Я был избран, чтобы руководить, но я обещаю служить, — сказал Варадкар после оглашения результатов.

<p>Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар с партнёром Мэттью Бэрреттом. Фото: ©REUTERS/Clodagh Kilcoyne</p>

Лео Варадкар сменил на посту премьера Ирландии Энду Кенни, который занимал эту должность с 2011 года. По образованию Варадкар врач, однако его профессиональная деятельность связана с политикой.

Ранее Лайф писал о том, что новым премьер-министром Ирландии стал гей индийского происхождения.

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