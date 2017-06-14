В Ирландии утвердили кандидатуру гея на пост премьер-министра

За Лео Варадкара проголосовали 57 членов парламента, 50 участников голосования были против и 45 воздержались.

Депутаты Палаты представителей Ирландии утвердили кандидатуру Лео Варадкара на пост премьер-министра страны. Как сообщает Daily Mail, 38-летний политик индийского происхождения станет первым открытым геем на этом посту и самым молодым главой кабмина.

— Я был избран, чтобы руководить, но я обещаю служить, — сказал Варадкар после оглашения результатов.

Лео Варадкар сменил на посту премьера Ирландии Энду Кенни, который занимал эту должность с 2011 года. По образованию Варадкар врач, однако его профессиональная деятельность связана с политикой.

Ранее Лайф писал о том, что новым премьер-министром Ирландии стал гей индийского происхождения.