Подозреваемый в коррупции мэр Николаева сбежал от полицейских через окно

По предварительной информации, Александр Сенкевич перелез через окно своего кабинета на балкон левого крыла мэрии.

Глава города Николаева Александр Сенкевич, которого подозревают в коррупционных действиях, сбежал от полиции через окно, сообщают местные СМИ.

Как отмечается, представители Департамента защиты экономики Нацполиции Украины прибыли в Николаев из Киева, чтобы вручить градоначальнику копию протокола об административном правонарушении, которое связано с коррупцией. Но мэра оказалось не так-то легко поймать.

— Чтобы избежать встречи с правоохранителями, Сенкевич перелез через окно своего кабинета на балкон левого крыла мэрии и оказался в соседнем кабинете. После чего глава города покинул здание Николаевского горсовета, — отмечается в публикации.