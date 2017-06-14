В Чувашии грузовик протаранил колонну велосипедистов

В результате наезда пострадали три участницы велопробега маршрутом Йошкар-Ола — Москва.

Грузовик врезался в колонну из семи велосипедистов, которые ехали по шоссе в сторону Чебоксар. Как сообщают местные СМИ, в итоге пострадали три участницы велопробега. Среди раненых женщины в возрасте от 26 до 36 лет. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

В республиканском управлении ГИБДД сообщили, что ДТП произошло из-за невнимательности шофёра, который не заметил участников велопробега.

Стоит отметить, что пострадавшие участвовали в марафоне по маршруту Йошкар-Ола — Москва.