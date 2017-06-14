В Орловской области памятник с братской могилой выставили на торги

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В Орловской области памятник с братской могилой выставили на торги

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Фото: соцсети

Начальной стоимостью мемориального комплекса в селе Лаврово заявлена сумма 26,5 тысячи рублей.

Памятник латышским стрелкам с братской могилой в Орловской области хотят продать с молотка. Объявление об этом опубликовано на портале межрегиональной электронной торговой системы.

Стоит отметить, что пока торги только в стадии приёма заявок. Указана начальная стоимость в 26,5 тысячи рублей.

На сайте также утверждается, что памятник с братской могилой продаётся в качестве имущества должника. Им указано ФГУП "Учебно-опытное хозяйство "Лавровский" Орловского государственного аграрного университета.

Негодующие пользователи "Фейсбука" обращаются к губернатору региона Вадиму Потомскому с вопросом, нормально ли выставлять такой лот на торги.

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