В Орловской области памятник с братской могилой выставили на торги

Памятник латышским стрелкам с братской могилой в Орловской области хотят продать с молотка. Объявление об этом опубликовано на портале межрегиональной электронной торговой системы.
Стоит отметить, что пока торги только в стадии приёма заявок. Указана начальная стоимость в 26,5 тысячи рублей.
На сайте также утверждается, что памятник с братской могилой продаётся в качестве имущества должника. Им указано ФГУП "Учебно-опытное хозяйство "Лавровский" Орловского государственного аграрного университета.
Негодующие пользователи "Фейсбука" обращаются к губернатору региона Вадиму Потомскому с вопросом, нормально ли выставлять такой лот на торги.
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