Надежда российской сборной. В ФИФА назвали самых талантливых молодых футболистов

По мнению Международной федерации футбола, будущее российского футбола за Георгием Джикией, Александром Головиным и Алексеем Миранчуком.

Полузащитник ЦСКА Александр Головин, защитник "Спартака" Георгий Джикия и полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук признаны Международной федерацией футбола самыми талантливыми молодыми футболистами российской сборной, сообщается на сайте ФИФА.

Первый матч в составе национальной команды 21-летний Головин провёл в 2015 году, а в 2016-м вошёл в основной состав. За этот период полузащитник принял участие в 12 матчах и дважды забил гол в ворота противника. В составе ЦСКА стал чемпионом России по итогу чемпионата сезона 2015/2016.

21-летний Миранчук принял участие в девяти матчах команды, забив при этом два гола.

23-летний Джикия принял участие в одном товарищеском матче за сборную России. В составе "Спартака" футболист сыграл в июне против команды Румынии.

Ранее Лайф сообщал о том, что на официальном сайте РФС опубликован окончательный список футболистов, которые сыграют за сборную России на Кубке конфедераций — 2017.