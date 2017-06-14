Надежда российской сборной. В ФИФА назвали самых талантливых молодых футболистов

Полузащитник ЦСКА Александр Головин, защитник "Спартака" Георгий Джикия и полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук признаны Международной федерацией футбола самыми талантливыми молодыми футболистами российской сборной, сообщается на сайте ФИФА.
Первый матч в составе национальной команды 21-летний Головин провёл в 2015 году, а в 2016-м вошёл в основной состав. За этот период полузащитник принял участие в 12 матчах и дважды забил гол в ворота противника. В составе ЦСКА стал чемпионом России по итогу чемпионата сезона 2015/2016.
21-летний Миранчук принял участие в девяти матчах команды, забив при этом два гола.
23-летний Джикия принял участие в одном товарищеском матче за сборную России. В составе "Спартака" футболист сыграл в июне против команды Румынии.
Ранее Лайф сообщал о том, что на официальном сайте РФС опубликован окончательный список футболистов, которые сыграют за сборную России на Кубке конфедераций — 2017.
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