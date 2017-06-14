Жители знаменитой аварийной многоэтажки из Уфы зачитали рэп Путину

Это уже не первая попытка привлечь внимание к проблемам с домом. Здесь снимали клипы и даже проводили показ мод.

Жители аварийной многоэтажки в Уфе сняли музыкальный видеовопрос для прямой линии с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоится 15 июня.

Из текста песни мы узнаём, что дом был построен в 1950-х годах. Когда он пришёл в негодность, появился вопрос о переезде. Однако местная администрация не спешила. В итоге местные жители сняли первый клип в разваливающейся многоэтажке. Администрация пообещала решить проблему к лету. На улице июнь, а ситуация пока не изменилась.

Жители многоэтажки говорят, что уже приезжало множество комиссий. Все заявляют: "Жить в таких условиях нельзя", — после чего уезжают. В многоэтажке не только записывали клипы. Местные жители пытались привлечь внимание к этой проблеме, проводя показ мод для девушек plus size.