Порошенко объяснил, почему не намерен отменять АТО в Донбассе

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Порошенко объяснил, почему не намерен отменять АТО в Донбассе

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Президент Украины Петр Порошенко. Фото: © РИА Новости/Михаил Маркив 

По словам украинского лидера, правительство уже разрабатывает законопроект, при помощи которого Киев сможет "вернуть" под свой контроль территории ДНР и ЛНР.

Украинский президент во время визита в Донбасс объяснил, почему Украина не отменяет военную операцию против ополченцев. Пётр Порошенко утверждает, что в ином случае его страна станет беззащитной.

— Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии, то оставим Украину беззащитной, — утверждает Порошенко.

Лидер Незалежной добавил, что правительство разрабатывает законопроект, который "позволит" вернуть территории ДНР и ЛНР под контроль Киева.

Таким образом, Порошенко не поддержал идею секретаря СНБО Александра Турчинова отменить АТО и перейти к другому формату ведения боевых действий.

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