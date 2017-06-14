Порошенко объяснил, почему не намерен отменять АТО в Донбассе

По словам украинского лидера, правительство уже разрабатывает законопроект, при помощи которого Киев сможет "вернуть" под свой контроль территории ДНР и ЛНР.

Украинский президент во время визита в Донбасс объяснил, почему Украина не отменяет военную операцию против ополченцев. Пётр Порошенко утверждает, что в ином случае его страна станет беззащитной.

— Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии, то оставим Украину беззащитной, — утверждает Порошенко.

Лидер Незалежной добавил, что правительство разрабатывает законопроект, который "позволит" вернуть территории ДНР и ЛНР под контроль Киева.

Таким образом, Порошенко не поддержал идею секретаря СНБО Александра Турчинова отменить АТО и перейти к другому формату ведения боевых действий.