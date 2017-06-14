Установлена личность стрелка на бейсбольной площадке в Вирджинии

66-летнему жителю Иллинойса раньше предъявляли обвинения за порчу чужого имущества.

Предварительно установлено, что огонь по играющим в бейсбол конгрессменам открыл 66-летний Джеймс Ходжкинсон из Белвилла, штат Иллинойс. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Мужчина является владельцем небольшого бизнеса, связанного с недвижимостью. Однако его лицензия истекла в ноябре 2016 года. В 2006-м его обвиняли в нанесении побоев и порче автомобиля. Позже эти обвинения сняли.

Напомним, что снайпера, обстрелявшего бейсбольное поле в Вирджинии, задержали. От его действий пострадало пять человек, среди которых есть конгрессмены и полицейские.