Установлена личность стрелка на бейсбольной площадке в Вирджинии

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Установлена личность стрелка на бейсбольной площадке в Вирджинии

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Фото: TMZ

66-летнему жителю Иллинойса раньше предъявляли обвинения за порчу чужого имущества.

Предварительно установлено, что огонь по играющим в бейсбол конгрессменам открыл 66-летний Джеймс Ходжкинсон из Белвилла, штат Иллинойс. Об этом сообщает издание The Washington Post.

<p>Джеймс Ходжкинсон. Фото: TMZ</p>

Мужчина является владельцем небольшого бизнеса, связанного с недвижимостью. Однако его лицензия истекла в ноябре 2016 года. В 2006-м его обвиняли в нанесении побоев и порче автомобиля. Позже эти обвинения сняли.

Напомним, что снайпера, обстрелявшего бейсбольное поле в Вирджинии, задержали. От его действий пострадало пять человек, среди которых есть конгрессмены и полицейские.

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