Володин увидел в санкциях Запада генетическое неприятие славян

Председатель Госдумы считает, что санкционная политика в отношении России и Белоруссии уже приобретает системный характер.

— Это начинает уже переходить какие-то грани разумного, и можно заподозрить тех, кто стоит за этими санкциями, в борьбе со славянами, — цитирует "Интерфакс" слова Вячеслава Володина.

Запад ввёл, продлевает и расширяет санкции в отношении РФ, а "теперь — в отношении Белоруссии", отметил он.

— Как раз и непонятно, с чем это связано. Потому что оснований-то для этого нет. Надо у них и спросить, что у них, что они так генетически не любят (славянские. — Прим. ред.) народы, — сказал Володин, отвечая на вопрос, с чем, на его взгляд, может быть связано такое отношение.

Спикер ГД также согласился с теми, кто считает, что Запад поддерживает протестные акции в России, рассчитывая, что это подогреет ситуацию в стране.

13 июня президент США Дональд Трамп продлил на год введённые в 2006 году санкции в отношении белорусских руководителей.