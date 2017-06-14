В ООН рассказали об "ошеломляющем числе жертв" при авиаударах коалиции по Ракке

Не менее 300 человек погибло в результате бомбардировки со стороны авиации коалиции.

С 21 марта этого года по текущий месяц в Ракке жертвами боёв стали три сотни мирных жителей. Причём они погибли не в результате действий боевиков, а во время авиаударов международной коалиции во главе с США. Об этом сообщила независимая комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии.

— Мы зафиксировали гибель гражданских лиц вследствие авиаударов коалиции. Всего с 21 марта было 300 погибших, в том числе 200 — в деревне Мансура, — пояснил член независимой комиссии Карен Абузаид на брифинге в Женеве.

Комиссия также обратила внимание на то, что это ошеломляющее количество погибших было обнаружено при штурме Ракки.

Напомним, Ракка находится под контролем террористов ИГИЛ*. Город даже называют неофициальной столицей боевиков.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.