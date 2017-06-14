На карты сервиса Google попал увязавшийся за камерой пёс

Пользователи Сети отметили, что в этот раз программа не замазала морду животного, как в предыдущем случае с коровой.

На панораму сервиса Google Street View попал рыжий ретривер, сообщается на сайте Imgur. По мнению пользователей ресурса, животное увязалось за камерой, которая снимала улицы, так как пёс запечатлён сразу на нескольких снимках.

Пользователи Сети отметили, что программа не замазала морду собаки, как это было в случае с коровой в 2016 году. Один из посетителей ресурса Imgur попытался узнать местонахождение ретривера и обнаружил, что пёс живёт на острове Уллындо уезда Уллын в Южной Корее.

Ранее Лайф сообщал, что в 2013 году сервис Google обвинили в убийстве осла в Ботсване. Тогда интернет-пользователи заметили ряд фото, созданных при помощи сервиса Google Street View, запечатлевших гибель животного на дороге в процессе съёмки. В конце 2016 года на картах Google корове для анонимности замазали морду.