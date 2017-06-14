Тиллерсон считает, что Россия и Украина могут прийти к соглашению вне "Минска-2"

В то же время госсекретарь отметил, что минские договорённости выполнять необходимо.

Глава Госдепа Рекс Тиллерсон заявил, что Россия и Украина могут прийти к решению по урегулированию кризиса вне "Минска-2".

— Очень возможно, что правительства Украины и России могут прийти к приемлемому решению в какой-то структуре помимо минских договорённостей, но с учётом обозначенных в них целей, — заявил госсекретарь США на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса.

При этом Тиллерсон добавил, что минские договорённости выполнять необходимо, пока не будут разработаны другие соглашения.

Ранее глава Госдепа заявил, что союзники и партнёры страны в Европе, Азии и на Ближнем Востоке призывают Вашингтон к улучшению отношений с Россией.