Рабочий погиб, сорвавшись в шахту лифта на востоке Москвы

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Рабочий погиб, сорвавшись в шахту лифта на востоке Москвы

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Фото: © РИА Новости/Алексей Ничукин

51-летний рабочий сорвался в шахту лифта на одном из складов на улице Центральной в посёлке Внуково на востоке Москвы. Он скончался ещё до приезда скорой помощи.

На месте работают экстренные службы.

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