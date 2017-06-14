Рабочий погиб, сорвавшись в шахту лифта на востоке Москвы

51-летний рабочий сорвался в шахту лифта на одном из складов на улице Центральной в посёлке Внуково на востоке Москвы. Он скончался ещё до приезда скорой помощи.
На месте работают экстренные службы.
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