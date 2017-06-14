Яблочный рай. Молодожёны из Сингапура организовали фотосессию в магазине Apple

Влюблённые решили выбрать необычное место для фото на память и весело провести время.

Молодожёны из Сингапура Джермин Ви и Чиа Суат Хуан организовали свою свадебную фотосессию в новом магазине Apple, передаёт The Straits Times. По словам невесты, её избранник не хотел фотографироваться, однако вскоре влюблённые решили выбрать в качестве локации необычное место.

Сначала они подумали сфотографироваться у сингапурской достопримечательности — Круглого рынка Тампениса, славящегося своими ресторанами. Однако вскоре молодые люди остановили свой выбор на открывшемся накануне магазине Apple, так как жених являлся страстным поклонником этой марки.

В день свадьбы Джермин и Чиа пошли в магазин до его открытия и менеджер позволил им сделать фотографии.

— Мы смеялись, какой глупой была вся эта затея, но в то же время это было очень круто, — рассказала невеста. После свадьбы пара отправилась в свадебное путешествие во Вьетнам.