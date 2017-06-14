Министр обороны Британии похвалил пилотов за защиту неба от "российской угрозы"

Майкл Фэллон отметил и ослепительные навыки, и неустанную работу лётчиков в воздушном пространстве над Чёрным морем.

Глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон обратился к пилотам из Румынии и Соединённого Королевства с похвалой. Министр поблагодарил их за то, что они защищают небо над Чёрным морем от "российской угрозы". Об этом сообщает Associated Press.

Более того, Фэллон утверждает, что пилоты неустанно работают и проявляют ослепительные навыки в воздушном пространстве над Чёрным морем.

Пилоты услышали похвалу от главы военного британского ведомства во время посещения Фэллоном авиабазы на востоке Румынии.