Первый автопортрет Энди Уорхола выставили на аукцион Sotheby's за $8,9 млн

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Первый автопортрет Энди Уорхола выставили на аукцион Sotheby's за $8,9 млн

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Художник написал это произведение в 35 лет, когда уже был известен как автор работ "Зелёные бутылки кока-колы" и "Банки супа "Кэмпбелл", а также портретов звёзд.

На аукцион Sotheby's выставили первый автопортрет Энди Уорхола за $6,3–8,9 млн. Планируется, что торги пройдут 28 июня в Лондоне.

Автопортрет появился после того, как агент Уорхола пытался убедить мастера взглянуть на самого себя. От отмечал, что художник якобы обязан своей внешностью собственной славе. Также агент говорил, что поклонники Уорхола хотят видеть и его самого.

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