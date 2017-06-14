Первый автопортрет Энди Уорхола выставили на аукцион Sotheby's за $8,9 млн

Художник написал это произведение в 35 лет, когда уже был известен как автор работ "Зелёные бутылки кока-колы" и "Банки супа "Кэмпбелл", а также портретов звёзд.

На аукцион Sotheby's выставили первый автопортрет Энди Уорхола за $6,3–8,9 млн. Планируется, что торги пройдут 28 июня в Лондоне. The first self-portrait by #AndyWarhol is set to lead our #ContemporaryArt evening #auction in #London on 28 June https://t.co/2Tf8LCHOxB pic.twitter.com/5YLjWyBA6V — Sotheby's (@Sothebys) 14 июня 2017 г. Автопортрет появился после того, как агент Уорхола пытался убедить мастера взглянуть на самого себя. От отмечал, что художник якобы обязан своей внешностью собственной славе. Также агент говорил, что поклонники Уорхола хотят видеть и его самого.