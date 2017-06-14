Reuters рассказало о создании в Сирии второй американской военной базы

О том что Вашингтон расширяет свое военное присутствие на территории арабской республики изданию сообщил официальный представителя одной из бригад вооруженной сирийской оппозиции Абу аль-Атира.

Согласно материалу, в сирийском Эт-Танфе находится военная база международной коалиции (возглавляемой Соединенными Штатами), которая оказывает поддержку формированиям вооруженной оппозиции в борьбе с ИГИЛ*. Источник утверждает, что второй объект американские военнослужащие развернули в Эз-Закфе. По его словам, спецназ США патрулирует периметр до 100 км от Эт-Танфа.

— Новая база изучалась месяцами, но теперь это официальная база. Она была построена и расширена и, если Бог пожелает, через несколько дней она будет такой же, как база в Эт-Танфе, — говорит представитель оппозиции.

Reuters отмечает, что официальный представитель штаба контртеррористической операции Райан Диллон отрицает создание новой базы в Сирии.