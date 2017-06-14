Стадо коров насмерть затоптало британского мультимиллионера

80-летнего британского учёного, профессора Оксфордского университета и успешного бизнесмена Брайана Беллхауза насмерть затоптали коровы, сообщает издание Independent. Трагедия произошла недалеко от родового имения Беллхаузов в Восточном Суссексе во время вечерней прогулки.

При не выясненных пока обстоятельствах животные, которые возвращались с пастбища и явно были чем-то напуганы, сбили пожилого мужчину с ног. Крики умирающего учёного услышали соседи, но, когда они кинулись к нему на помощь, коровы успели причинить Беллхаузу тяжкие увечья.

На место в экстренном порядке прибыли полицейские и скорая помощь. Миллионера планировали на вертолёте доставить в реанимацию одной из больниц, однако он скончался на месте.

Следователи опрашивают свидетелей, чтобы выяснить, что же могло так напугать рогатых. Им также предстоит провести беседу с хозяином стада, а также с пастухом, который оставил животных без присмотра.