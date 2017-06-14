Минюст утвердил введение научных степеней по теологии

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева пообещала увеличивать количество бюджетных мест в вузах по этой специальности.

Ольга Васильева сообщила о том, что Минюст подписал приказ о признании степеней по теологии. Об этом она заявила на I Всероссийской научной конференции "Теология в гуманитарном образовательном пространстве", отметив, что это событие можно назвать историческим.

— С сегодняшнего дня мы можем присуждать степень по теологии, о которой так долго мечтали, — сказала она.

Также Васильева пообещала увеличить в 2018/2019 учебном году количество бюджетных мест в вузах по специальности "теология".

— В этом году мы выделили на бакалавриат 279 мест, на магистратуру — 180, 16 — на аспирантуру. В 2018–2019 годах — уже 632 места. Этот процесс будет развиваться и дальше, — добавила она.

Напомним, Высшая аттестационная комиссия признала теологию научной дисциплиной в 2015 году. Ранее Лайф писал о том, что первую в истории России диссертацию по теологии защитил протоиерей Хондзинский.