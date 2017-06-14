Боксёр Кушиташвили не попадёт на ЧМ из-за инцидента на границе с Украиной

Спортсмена депортировали из Харькова перед стартом чемпионата Европы, без участия в котором нельзя выйти на мировой этап.

Российский боксёр Георгий Кушиташвили, ставший фаворитом в своей весовой категории, не сможет принять участие в чемпионате мира из-за пропуска старта ЧЕ в Харькове. Спортсмена вместе с членами российской делегации не пустили на Украину и депортировали обратно в Россию, запретив посещать украинскую территорию в течение трёх лет.

— Готовились к чемпионату Европы два цикла. Много турниров было, прошли два сбора — в Кисловодске и в Сочи. Было проделано много работы, хотели выиграть чемпионат, готовились, — рассказывает Кушиташвили.

Боксёр пояснил, что путёвка на чемпионат мира разыгрывается только на ЧЕ и теперь он пропустит то, к чему долго и усердно готовился.

— Коллеги говорят, тренируйся дальше, что они мне могут сказать, чем они мне могут помочь, они не в силах что-то исправить, — сетует спортсмен.

Кушиташвили отметил, что на Украине заранее знали, кого будут снимать с поезда. Боксёра и участников делегации РФ, в числе которых были журналисты Лайфа, сопровождал конвой из пограничников и местной гвардии в количестве не менее 50 человек.

Чемпионат Европы по боксу начнётся 16 июня и станет отборочным к чемпионату мира — 2017, который пройдёт в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.