Неизвестный открыл стрельбу в Сан-Франциско, есть раненые

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Неизвестный открыл стрельбу в Сан-Франциско, есть раненые

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Согласно предварительной информации, ранено не менее двух человек. Подозреваемый задержан.

Неизвестный открыл стрельбу в почтовом отделении США, расположенном в Сан-Франциско. По предварительной информации, ранено не менее двух человек.

Правоохранители задержали подозреваемого. Подробности произошедшего устанавливаются. Полицейские призвали очевидцев обходить район, где была стрельба.

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