Неизвестный открыл стрельбу в Сан-Франциско, есть раненые

Неизвестный открыл стрельбу в почтовом отделении США, расположенном в Сан-Франциско. По предварительной информации, ранено не менее двух человек.
BREAKING NEWS: Reports of multiple injured after shooting in San Francisco.— Breaking News (@BreakingNLive) 14 июня 2017 г.
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Правоохранители задержали подозреваемого. Подробности произошедшего устанавливаются. Полицейские призвали очевидцев обходить район, где была стрельба.
Scores of officers, something awful apparently has happened at Potrero Hill UPS. Avoid area. At 17th and Utah pic.twitter.com/lJSDyBzJkD— Evan Sernoffsky (@EvanSernoffsky) 14 июня 2017 г.
.@TelemundoNews en #Periscope: EN VIVO: Imágenes aéreas desde San Francisco, donde se reportó otro tiroteo https://t.co/aipdwZHu3M— AcuarelaAriana (@AcuarelaAriana) 14 июня 2017 г.
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