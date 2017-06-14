12-летняя девочка спасла подругу, вспомнив сцену из "Голодных игр"

Меган Гетинг наложила подруге жгут, что помогло избежать большей потери крови и угрозы жизни ребёнка.

12-летняя Меган Гетинг оказала первую медицинскую помощь своей подруге, узнав о способе остановить кровь в книге "Голодные игры" американской писательницы Сьюзен Коллинз.

Как сообщает Gloucester Times, в начале июня Меган с подругами играла на болотистой местности, однако одна из девочек, по имени Макензи, поскользнулась и, упав, рассекла ногу. Рана оказалась почти 25 сантиметров в длину и около семи сантиметров в ширину, из неё текла кровь.

Вспомнив эпизод из прочитанной книги, Меган поняла, что подруге нужно наложить жгут, для изготовления которого она использовала шорты.

— Я решила, что это распространённый метод остановки кровотечения, — рассказала девочка.

Через несколько минут на помощь пришли взрослые, после чего раненую Макензи увезла скорая. Спустя 12 часов после инцидента ей сделали операцию. Сообщается, что, если бы Меган не оказала подруге помощь, это могло бы повлечь большую потерю крови и угрожать жизни ребёнка.

Сцена из книги, которую вспомнила Меган, происходит в конце первой части трилогии. Главная героиня произведения Китнисс находит своего друга Пита в лесу с серьёзной раной на ноге. Она накладывает ему жгут с помощью стрелы и части своей рубашки.