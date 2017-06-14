Стрелок, ранивший конгрессмена, сотрудничал со штабом Берни Сандерса

Сам политик, который не смог обыграть Хиллари Клинтон в гонке за возможность баллотироваться от демократов, признался, что мысль об этом ему омерзительна.

Известный левый политик, экс-сенатор и бывший кандидат в президенты США Берни Сандерс сообщил, что 66-летний снайпер, совершивший покушение на конгрессмена Стива Скализа, сотрудничал с его штабом. Об этом сообщает СNN.

Тем не менее Сандерс отмечает, что никогда не являлся сторонником насилия и саму мысль о связи с "вирджинским стрелком" он находит отвратительной.

— Я только что узнал, что стрелок участвовал в моей президентской кампании, и испытываю отвращение от этого омерзительного акта насилия, — заявил политик.

Напомним, ранее 66-летний Джеймс Ходжкинсон из Белвилла, штат Иллинойс, обстрелял американских конгрессменов во время игры в бейсбол. Сильнее всего пострадал республиканец из Луизианы Стив Скализ. Он получил тяжёлое ранение бедра, но его экстренно прооперировали, и сейчас его жизнь вне опасности. СМИ склоняются к версии, что это было покушение, причём мишенью должен был стать именно господин Скализ.

Отметим, по стрелку был открыт ответный огонь. От полученных ранений он скончался в больнице спустя несколько часов после инцидента.