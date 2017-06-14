Российский болельщик, которого не пустили на Украину: Меня допрашивали 4 раза

Олег Фомичёв поехал поддержать сборную России по боксу на чемпионате Европы, но его депортировали.

Один из болельщиков, который оказался в числе участников делегации РФ, не допущенной на Украину, рассказал о том, как проходил допрос.

По словам Олега Фомичёва, допрос происходил четыре раза. Также его снимали на камеру и забрали мобильный телефон.

Он также отметил, что пограничников было очень много.

— Все какие-то несобранные: одни на русском говорят, другие на украинском, третьи на английском — очень мне эта тема не понравилась, — заявил болельщик.

Ранее Лайф писал, что российский боксёр Кушиташвили не попадёт на ЧМ из-за инцидента на границе с Украиной.