Взрыв прогремел в туристическом районе столицы Сомали

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Взрыв прогремел в туристическом районе столицы Сомали

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Фото: google.ru/maps/

СМИ сообщили о взрыве и стрельбе в туристическом районе Могадишо. Известно, что целью боевиков были рестораны и бары. О погибших и пострадавших в результате инцидента пока не сообщается.

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