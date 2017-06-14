Взрыв прогремел в туристическом районе столицы Сомали

СМИ сообщили о взрыве и стрельбе в туристическом районе Могадишо. Известно, что целью боевиков были рестораны и бары. О погибших и пострадавших в результате инцидента пока не сообщается.
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