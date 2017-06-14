Эмир Кустурица даст первый за последние 30 лет концерт в Крыму

По словам организатора мероприятия, выступление состоится в Ялте в концертном зале "Юбилейный".

Сербский режиссёр Эмир Кустурица в составе своей фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra даст первый за последние 30 лет концерт в Крыму, передаёт "Крыминформ" со ссылкой на организатора мероприятия Игоря Нескубина. Выступление коллектива, в котором Кустурица играет на гитаре, назначено на 23 июля.

— Шоу всемирно известной группы пройдёт в концертном зале "Юбилейный" в Ялте. Новая программа оркестра носит то же название, что и единственный за почти 10 последних лет игровой фильм режиссёра "По Млечному Пути", главные роли в котором исполнили сам Эмир и Моника Беллуччи, — говорится в сообщении.

По словам Нескубина, на протяжении долгого времени именно музыка стала для Кустурицы основным занятием. Зрители концерта услышат известные композиции из фильмов режиссёра "Чёрная кошка, белый кот", "Жизнь как чудо", "Время цыган", "Аризонская мечта" и "Завет".

Фильмы 62-летнего Эмира Кустурицы отмечены наградами крупнейших кинофестивалей Европы, в том числе двумя "Золотыми пальмовыми ветвями" Каннского кинофестиваля.