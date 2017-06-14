Фильм Бориса Хлебникова "Аритмия" получил Гран-при на "Кинотавре"

Главные роли в картине сыграли российские актёры Александр Яценко и Ирина Горбачёва.

Картина режиссёра Бориса Хлебникова "Аритмия" получила Гран-при XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр". Церемония награждения победителей состоялась сегодня в Сочи в Зимнем театре.

Фильм повествует о талантливом враче скорой помощи, который полностью отдаёт себя работе в ущерб себе и своей семье. В ленте показаны взаимоотношения героя с женой, которая подала на развод, и новым начальством. В главных ролях Александр Яценко и Ирина Горбачёва.

Борис Хлебников — российский режиссёр и сценарист. На его счету 13 режиссёрских работ, среди которых короткометражные фильмы и телесериалы.