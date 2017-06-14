Западная база ВМС Украины перешла на систему питания по типу фуршетного стола

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Западная база ВМС Украины перешла на систему питания по типу фуршетного стола

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Фото: © Пресс-служба Минобороны Украины

Как сообщается, новая организация питания позволила разнообразить меню, которое предлагается военнослужащим.

Западная база ВМС Украины перешла на новую организацию питания — теперь военнослужащие будут питаться по системе фуршетного стола, то есть самостоятельно выбирать себе блюда, размещённые на стойках. Как сообщается, новый подход к системе питания позволил значительно расширить ассортимент продуктов и разнообразить меню.

<p>Фото: © пресс-служба Минобороны Украины</p>

— Теперь каждый военнослужащий самостоятельно может выбирать приготовленные штатными работниками военной части блюда, а на десерт — фрукты и сладости, что за организацией очень напоминает систему питания "шведский стол", — приводит пресс-служба Минобороны Украины слова начальника продовольственной службы тыла командования ВМС ВС Украины полковника Александра Кустановича.

<p>Фото: © пресс-служба Минобороны Украины</p>

Известно, что новую организацию питания планируется также ввести в других подразделениях украинских ВМС, однако сроки не уточняются.

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