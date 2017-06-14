Западная база ВМС Украины перешла на систему питания по типу фуршетного стола

Как сообщается, новая организация питания позволила разнообразить меню, которое предлагается военнослужащим.

Западная база ВМС Украины перешла на новую организацию питания — теперь военнослужащие будут питаться по системе фуршетного стола, то есть самостоятельно выбирать себе блюда, размещённые на стойках. Как сообщается, новый подход к системе питания позволил значительно расширить ассортимент продуктов и разнообразить меню.

— Теперь каждый военнослужащий самостоятельно может выбирать приготовленные штатными работниками военной части блюда, а на десерт — фрукты и сладости, что за организацией очень напоминает систему питания "шведский стол", — приводит пресс-служба Минобороны Украины слова начальника продовольственной службы тыла командования ВМС ВС Украины полковника Александра Кустановича.

Известно, что новую организацию питания планируется также ввести в других подразделениях украинских ВМС, однако сроки не уточняются.