Московские власти утвердили новые тарифы на проезд в пригородных электричках

Стоимость изменилась незначительно, хотя пригородные перевозчики планировали поднять тарифы на 7,8%.

Правительство Москвы утвердило новые тарифы на проезд в пригородных пассажирских электричках. Разовый проезд в границах старой Москвы теперь обойдётся в 34 рубля, а поездки за пределы города, где расстояния разделены на зоны, будут стоить 22 рубля за каждую зону.

— Повышение тарифов связано с ростом цен в последние годы более чем на 10–15% на электрооборудование, рельсы, основные запчасти, строительные материалы. Однако Правительство Москвы сдержало рост тарифов ниже сегодняшнего уровня инфляции, не допустив резкого скачка цен на проезд, — рассказал источник в Правительстве Москвы.

Стоит отметить, что пригородные железнодорожные перевозчики изначально просили повысить тарифы на 7,8 процента. По факту же среднегодовой рост стоимости к уровню 2016 года составит по Москве 3,1 процента, а по "зонному" тарифу — 3,7 процента. Это меньше планового значения инфляции 2017 года — четырёх процентов.