Сенат США одобрил законопроект о новых санкциях против России‍

Читайте также

Сенат США одобрил законопроект о новых санкциях против России‍

788

Капитолий. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Теперь документ будут рассматривать в палате представителей, откуда он, в случае одобрения, попадёт на стол президента Трампа.

Подавляющее большинство сенаторов США одобрили законопроект о новых антироссийских санкциях.

Теперь документ рассмотрит палата представителей Конгресса США. Если его одобрят на этом этапе, то он попадёт на стол главы Белого дома.

Из-за новых антироссийских санкций может сократиться до 14 дней максимальный срок рыночного финансирования российских банков и до 30 дней — компаний нефтегазового сектора, против которых действуют ограничения.

Отмечается, что новые санкции рассматриваются в виде поправки к законопроекту о применении ограничительных мер в отношении Ирана.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!