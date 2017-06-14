Сенат США одобрил законопроект о новых санкциях против России‍

Теперь документ будут рассматривать в палате представителей, откуда он, в случае одобрения, попадёт на стол президента Трампа.

Подавляющее большинство сенаторов США одобрили законопроект о новых антироссийских санкциях.

Теперь документ рассмотрит палата представителей Конгресса США. Если его одобрят на этом этапе, то он попадёт на стол главы Белого дома.

Из-за новых антироссийских санкций может сократиться до 14 дней максимальный срок рыночного финансирования российских банков и до 30 дней — компаний нефтегазового сектора, против которых действуют ограничения.

Отмечается, что новые санкции рассматриваются в виде поправки к законопроекту о применении ограничительных мер в отношении Ирана.