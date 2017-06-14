Очевидцы сообщили о стрельбе около спортивной арены в Бруклине

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Очевидцы сообщили о стрельбе около спортивной арены в Бруклине

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В ходе инцидента ранен в ногу один человек. Его состояние оценивается как стабильное.

Очевидцы в "твиттере" сообщают о выстрелах недалеко от спортивной арены в Бруклине, Нью-Йорк. Как сообщают СМИ со ссылкой на полицию, в результате стрельбы был ранен мужчина, о его состоянии не сообщается.

— Выстрелы недалеко от Барклэй-центра. Люди бегут. Полиция только что приехала. Пока не ясно, ранен ли кто-либо. Все, с кем я общался, говорят, что они в порядке, — сообщил ещё один очевидец.

— Без паники. Один человек был ранен в ногу. Его состояние стабильно, — сообщает сотрудник NYPD News Питер Дональд.

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