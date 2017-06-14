Очевидцы сообщили о стрельбе около спортивной арены в Бруклине

В ходе инцидента ранен в ногу один человек. Его состояние оценивается как стабильное.

Очевидцы в "твиттере" сообщают о выстрелах недалеко от спортивной арены в Бруклине, Нью-Йорк. Как сообщают СМИ со ссылкой на полицию, в результате стрельбы был ранен мужчина, о его состоянии не сообщается.

No panic. One person was shot in the leg, who is in stable condition. @NYPD78Pct has an extensive search underway for two black males https://t.co/oFGEpEOV6v — J. Peter Donald (@JPeterDonald) 14 июня 2017 г.

— Выстрелы недалеко от Барклэй-центра. Люди бегут. Полиция только что приехала. Пока не ясно, ранен ли кто-либо. Все, с кем я общался, говорят, что они в порядке, — сообщил ещё один очевидец.

Gunshots just now outside Barclay's Center. People ran. Police just arriving. Unclear if anyone was hit. Everyone I talked to is Ok — Christopher Hayes (@chrislhayes) 14 июня 2017 г.

— Без паники. Один человек был ранен в ногу. Его состояние стабильно, — сообщает сотрудник NYPD News Питер Дональд.