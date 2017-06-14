Силуанов: Повышение ФРС ставки не окажет существенного влияния на экономику РФ

По словам министра финансов, рубль по-прежнему является привлекательной валютой для инвесторов.

Глава Министерства финансов Антон Силуанов назвал решение ФРС США повысить базовую ставку ожидаемым и отметил, что данный шаг не будет иметь существенного влияния на российскую экономику, которая "устойчива к конъюнктурным изменениям на сырьевых рынках и рынках капитала".

— Решение ФРС — ожидаемое, и оно не окажет существенного влияния на российскую экономику, которая устойчива к конъюнктурным изменениям на сырьевых рынках и рынках капитала, — сказал Силуанов, отметив, что РФ имеет "позитивные макроэкономические показатели, крепкий платёжный баланс и устойчивый бюджет".

— Оснований для рисков по оттоку капитала нет, рубль по-прежнему является привлекательной валютой для инвесторов, в том числе иностранных, — также отметил министр.

Напомним, ранее стало известно о решении Федеральной резервной системы США повысить базовую процентную ставку до 1–1,25% с 0,75–1% годовых. Это стало вторым повышением ставки в 2017 году.