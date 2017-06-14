В Совфеде назвали неадекватной позицию сената США по санкциям против России

По словам главы международного комитета Совфеда Константина Косачёва, законопроект по новым антироссийским санкциям является лишь "вагончиком", прицепленным к законопроекту по Ирану.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв выразил разочарование в связи с позицией американского сената по санкциям против РФ и назвал решение законодателей одобрить законопроект о введении новых ограничительных мер неадекватным.

Напомним, в соответствии с документом предлагается до 14 дней ограничить срок финансирования российских банков и до 30 — компаний нефтегазового сектора, попавших под санкции.

— Нынешняя позиция сената не адекватна ни ситуации в мире, ни ситуации в двусторонних отношениях с Россией. Налицо порочный круг, когда предыдущий шаг, не давший ранее "искомого" результата, диктует необходимость следующего, более жёсткого, но от этого не более эффективного, — отметил он.

По словам сенатора, на палату представителей, которая следом за сенатом будет голосовать по законопроекту, надежды нет, "а вот за действиями Трампа стоит посмотреть — сохранит ли он в этой ситуации способность действовать самостоятельно, а не подчиняясь инстинктам самосохранения во власти".