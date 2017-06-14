ФБР выясняет связи стрелка, открывшего огонь на бейсбольном поле в Виргинии

Спецслужбы ведут расследование в отношении его знакомых, выясняют его место жительства, мотивы, изучают соцсети.

ФБР США расследует связи 66-летнего мужчины, устроившего стрельбу на бейсбольной площадке в штате Виргиния, сообщает ABC News со ссылкой на заявление бюро.

Напомним, 66-летний Джеймс Ходжкинсон открыл стрельбу на бейсбольной площадке в Виргинии. Мишенью снайпера стали несколько конгрессменов и полицейские. Всего было ранено пять человек, самые тяжёлые травмы получил республиканец Стив Скализ из Луизианы.

По предварительным данным, стрелок выпустил в людей около 50 пуль. Сам он скончался от полученных ранений.