ФБР выясняет связи стрелка, открывшего огонь на бейсбольном поле в Виргинии

ФБР США расследует связи 66-летнего мужчины, устроившего стрельбу на бейсбольной площадке в штате Виргиния, сообщает ABC News со ссылкой на заявление бюро.
Напомним, 66-летний Джеймс Ходжкинсон открыл стрельбу на бейсбольной площадке в Виргинии. Мишенью снайпера стали несколько конгрессменов и полицейские. Всего было ранено пять человек, самые тяжёлые травмы получил республиканец Стив Скализ из Луизианы.
По предварительным данным, стрелок выпустил в людей около 50 пуль. Сам он скончался от полученных ранений.
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