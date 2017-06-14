74% россиян считают прямую линию с президентом полезной

Согласно данным опроса ФОМ, 57% опрошенных считают, что программа сказывается на положении дел в стране.

Большая часть россиян (74%) считает нужным проведение прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, 18% считают, что "без неё можно обойтись или проводить её реже". Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

По мнению 57% респондентов, программа сказывается на положении дел в стране: "вскрываются проблемы", "люди жалуются — президент помогает", "начинают работать лучше местные органы". 29% опрошенных не видят связи между программой и вопросами, имеющими отношение к государству.

Смотреть прямую линию с Путиным будут 58% опрошенных, 7% хотели бы задать вопрос главе государства о пенсии, 5% — о повышении зарплат, 3% — о социальной защите населения и льготах, такой же процент участников опроса намеревается задать вопрос о борьбе с ростом цен, экономических проблемах, в сфере ЖКХ и с безработицей.

Напомним, программа "Прямая линия" 15 июня станет для Путина 15-й по счёту. В прошлом году передача проходила 14 апреля, президент отвечал на 80 вопросов на протяжении трёх часов 40 минут.