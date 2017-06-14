Памфилова исключила возможность регистрации Навального на выборах президента

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Памфилова исключила возможность регистрации Навального на выборах президента

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Элла Памфилова. Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

По словам председателя ЦИК, оппозиционер сам понимает, что не может регистрироваться в качестве кандидата в президенты из-за судимости.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Алексей Навальный не может быть зарегистрированным для участия в президентских выборах из-за судимости. По словам председателя, это понимает и сам оппозиционер.

— Он себя позиционирует определённым образом, а я его в этой позиции, как он себя позиционирует, не вижу. Я боюсь быть некорректной, хотя я понимаю, и он это понимает, что у него нет шансов быть зарегистрированным на выборах из-за его судимости, — сказала Памфилова в интервью телеканалу "Дождь".

В мае в ЦИК уже напоминали Навальному, что он не сможет баллотироваться в президенты из-за судимости.

Как сообщал ранее Лайф, 8 февраля Ленинский районный суд города Кирова приговорил оппозиционера к пяти годам условного заключения по делу о растрате имущества "Кировлеса".

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