После стрельбы в Виргинии Трамп отказался посетить ежегодную игру конгрессменов

14 июня 66-летний стрелок ранил нескольких политиков на бейсбольной площадке в Виргинии.

Президент США Дональд Трамп отказался посетить ежегодный бейсбольный матч конгрессменов после инцидента в Виргинии. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на сотрудников Белого дома. По их данным, такое решение продиктовано требованиями безопасности.

СМИ полагают, что Трамп ограничивает присутствие на публичных мероприятиях после стрельбы на бейсбольной площадке в штате Виргиния. Там мишенью 66-летнего снайпера стали несколько конгрессменов и полицейские. Всего было ранено пять человек, самые тяжёлые травмы получил республиканец Стив Скализ из Луизианы.

По предварительным данным, стрелок выпустил в людей около 50 пуль. Сам он скончался от полученных ранений.