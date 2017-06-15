Часть заложников отпустили из захваченного ресторана в Сомали

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Часть заложников отпустили из захваченного ресторана в Сомали

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Фото: © REUTERS/Feisal Omar

Двое боевиков, захвативших ресторан в столице Сомали Могадишо, были ликвидированы. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные полиции.

Кроме того, сообщается, что десять заложников были отпущены, в настоящее время в заведении удерживается ещё около десятка человек. Правоохранительные органы продолжают осаду.

Как сообщал Лайф, ранее в центре Могадишо взорвался заминированный автомобиль, погибло по меньшей мере девять человек. После этого в находящемся поблизости ресторане началась стрельба, также сообщалось о 20–30 заложниках.

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