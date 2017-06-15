Полиция: Стрельба в Сан-Франциско не связана с терроризмом

В UPS сообщили, что и стрелок, и три его жертвы были сотрудниками почтовой компании.

Стрельба в здании почтовой компании UPS в Сан-Франциско не связана с терроризмом. Об этом сообщает городская полиция.

По данным правоохранительных органов, преступник действовал в одиночку. Также подтверждается, что он был одет в униформу UPS. В почтовой компании заявили, что стрелок и три его жертвы являлись её сотрудниками.

Ранее Лайф писал, что на складе почтовой службы в Сан-Франциско прозвучали выстрелы. В результате погибло три человека, пятеро получили ранения. Стрелок — мужчина в форме UPS — покончил с собой.