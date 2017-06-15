Израильский писатель Давид Гроссман стал победителем Букеровской премии

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Израильский писатель Давид Гроссман стал победителем Букеровской премии

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Награду вместе с писателем также получила переводчица Джессика Коэн, работавшая с Гроссманом над многими его романами.

Израильский писатель Давид Гроссман был назван победителем Международной Букеровской премии — 2017 за свой роман A Horse Walks Into a Bar ("Лошадь заходит в бар"), повествующий об одном вечере из жизни стендап-комика и его взаимодействии со зрителем.

В апреле был объявлен шорт-лист, в который помимо Гроссмана вошли ещё пять авторов.

Победитель был объявлен в ходе торжественной церемонии в Музее Виктории и Альберта в Лондоне, сообщает Financial Times.

Работы 63-летнего писателя, создающего произведения в жанре non-fiction, переведены на 36 языков.

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