Израильский писатель Давид Гроссман стал победителем Букеровской премии

Израильский писатель Давид Гроссман был назван победителем Международной Букеровской премии — 2017 за свой роман A Horse Walks Into a Bar ("Лошадь заходит в бар"), повествующий об одном вечере из жизни стендап-комика и его взаимодействии со зрителем.
More literary news today! And another book to add to my summer reading list! https://t.co/IPEVxRfiRY— Shikha Malaviya (@ShikhaMalaviya) 14 июня 2017 г.
В апреле был объявлен шорт-лист, в который помимо Гроссмана вошли ещё пять авторов.
Победитель был объявлен в ходе торжественной церемонии в Музее Виктории и Альберта в Лондоне, сообщает Financial Times.
Работы 63-летнего писателя, создающего произведения в жанре non-fiction, переведены на 36 языков.
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