"Все лучшее — впереди!" Дети поздравили Трампа с днём рождения в Instagram

Президенту США Дональду Трампу 14 июня исполнился 71 год. Его дети, Иванка, Эрик, Дональд-младший поздравили отца в "Инстаграме".
— С днём рождения моего потрясающего отца! Надеюсь, всё лучшее ещё впереди! — написала Иванка Трамп, приложив к посту фотографию из своего детства.
— С днём рождения, папа! Не могу дождаться, чтобы отпраздновать сегодня! — подписал фото с отцом Эрик Трамп.
А Дональд Трамп — младший поздравил отца от лица внуков: "С Днём рождения, дедушка. Мы любим тебя".
Напомним, Дональд, Иванка и Эрик — дети Трампа от его первой супруги Иваны Зельничковой. От второго брака — с Марлой Мейплз — у нынешнего президента США есть дочь Тиффани.
А третья супруга Дональда Трампа Меланья и младший сын Бэррон, как стало известно, заранее решили подготовить имениннику сюрприз и провести с ним весь день в Вашингтоне. Как сообщали СМИ, Меланья заранее обратилась к сторонникам политика с просьбой подписать для него поздравительную открытку.
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