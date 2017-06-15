"Все лучшее — впереди!" Дети поздравили Трампа с днём рождения в Instagram

Президенту США Дональду Трампу 14 июня исполнился 71 год. Его дети, Иванка, Эрик, Дональд-младший поздравили отца в "Инстаграме".

— С днём рождения моего потрясающего отца! Надеюсь, всё лучшее ещё впереди! — написала Иванка Трамп, приложив к посту фотографию из своего детства.

Happy Birthday to my incredible father @realdonaldtrump. I hope that the year to come is your best yet! #HappyBirthday #POTUS Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump) Июн 14 2017 в 5:08 PDT

— С днём рождения, папа! Не могу дождаться, чтобы отпраздновать сегодня! — подписал фото с отцом Эрик Трамп.

Happy Birthday dad! Can't wait to celebrate tonight! @realDonaldTrump #MakeAmericaGreatAgain Публикация от Eric F. Trump (@erictrump) Июн 14 2017 в 6:28 PDT

А Дональд Трамп — младший поздравил отца от лица внуков: "С Днём рождения, дедушка. Мы любим тебя".

Happy birthday grandpa. We love you. #birthday #happybirthday Публикация от Donald Trump Jr. (@donaldjtrumpjr) Июн 14 2017 в 4:59 PDT

Напомним, Дональд, Иванка и Эрик — дети Трампа от его первой супруги Иваны Зельничковой. От второго брака — с Марлой Мейплз — у нынешнего президента США есть дочь Тиффани.

А третья супруга Дональда Трампа Меланья и младший сын Бэррон, как стало известно, заранее решили подготовить имениннику сюрприз и провести с ним весь день в Вашингтоне. Как сообщали СМИ, Меланья заранее обратилась к сторонникам политика с просьбой подписать для него поздравительную открытку.