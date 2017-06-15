Кузина принца Филиппа и крёстная принца Чарльза скончалась в возрасте 93 лет

Как сообщила семья Патриции Маунтбеттена, она умерла у себя дома в окружении семьи.

В возрасте 93 лет скончалась кузина принца Филиппа, супруга Елизаветы II, и крёстная мать принца Чарльза Патриция Маунтбеттен. Об этом сообщает Mirror.

Prince Philip's cousin Countess Mountbatten of Burma dies age 93 https://t.co/6YFozXbq3c pic.twitter.com/50fMutwxlH — Daily Mirror (@DailyMirror) 14 июня 2017 г.

Как говорится в распространенном сообщении семей Натчбулл и Маунтбеттен, "Патриция Маунтбеттен скончалась во вторник, 13 июня в своем доме в Мершаме в окружении своих детей".

Пресс-секретарь Букингемского дворца подтвердил, что королеве и герцогу Эдинбургскому было доложено о кончине графини Маунтбеттен, они передали свои соболезнования семье умершей.