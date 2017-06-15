Кузина принца Филиппа и крёстная принца Чарльза скончалась в возрасте 93 лет

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Кузина принца Филиппа и крёстная принца Чарльза скончалась в возрасте 93 лет

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Как сообщила семья Патриции Маунтбеттена, она умерла у себя дома в окружении семьи.

В возрасте 93 лет скончалась кузина принца Филиппа, супруга Елизаветы II, и крёстная мать принца Чарльза Патриция Маунтбеттен. Об этом сообщает Mirror.

Как говорится в распространенном сообщении семей Натчбулл и Маунтбеттен, "Патриция Маунтбеттен скончалась во вторник, 13 июня в своем доме в Мершаме в окружении своих детей".

Пресс-секретарь Букингемского дворца подтвердил, что королеве и герцогу Эдинбургскому было доложено о кончине графини Маунтбеттен, они передали свои соболезнования семье умершей.

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