Сбербанк не подтвердил сообщения о сбоях при онлайн-оплате услуг

Согласно информации финансового учреждения, операции по онлайн-оплате услуг проходят в штатном режиме.

Сбербанк не подтвердил появившиеся в СМИ сообщения о сбоях при онлайн-оплате услуг. Как сообщили в кол-центре кредитной организации, операции по оплате проходят в штатном режиме.

— На данный момент никаких инцидентов, связанных с оплатой, у нас не зарегистрировано, — сообщили РИА "Новости" в банке.

На прошлой неделе был зафиксирован 40-минутный сбой при использовании карт Сбербанка на устройствах сторонних банков, а также карт других банков на банкоматах Сбербанка. Согласно данным, инцидент затронул менее 10% операций с использованием карт.