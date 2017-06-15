Бой Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора состоится в Лас-Вегасе 26 августа

Долгожданный поединок между американским боксёром Флойдом Мейвезером и ирландским спортсменом Конором Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе, сообщает ESPN.
IT'S OFFICIAL!!! https://t.co/ND07Ixugs2 pic.twitter.com/JpqFW5WbcB— Floyd Mayweather (@FloydMayweather) 14 июня 2017 г.
По данным NY Post, бой, который обещает стать настоящим блокбастером в мире бокса, пройдёт на арене MGM Grand Garden либо на стадионе T-Mobile Arena. К настоящему моменту оба спортсмена в своих соцсетях подтвердили информацию о проведении поединка, при этом Макгрегор вместо изображения своего соперника разместил фото его отца — Флойда Мэйвезера — старшего.
THE FIGHT IS ON. pic.twitter.com/KhW0u3jRft— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 14 июня 2017 г.
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