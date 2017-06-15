Бой Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора состоится в Лас-Вегасе 26 августа

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Бой Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора состоится в Лас-Вегасе 26 августа

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Долгожданный поединок между американским боксёром Флойдом Мейвезером и ирландским спортсменом Конором Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе, сообщает ESPN.

По данным NY Post, бой, который обещает стать настоящим блокбастером в мире бокса, пройдёт на арене MGM Grand Garden либо на стадионе T-Mobile Arena. К настоящему моменту оба спортсмена в своих соцсетях подтвердили информацию о проведении поединка, при этом Макгрегор вместо изображения своего соперника разместил фото его отца — Флойда Мэйвезера — старшего.

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