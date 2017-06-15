Путин рассказал об общении с Обамой во время украинского кризиса

Российский президент назвал диалог с американским лидером полезным и заинтересованным.

Президент России Владимир Путин в интервью режиссёру Оливеру Стоуну рассказал о контактах с Бараком Обамой во время обострения ситуации на Украине в 2014 году.

— Как вы общались с мистером Обамой в тот период? — спрашивает Стоун у Путина, говоря о ситуации на Украине.

— Можно сказать, что, в общем-то, постоянно были в контакте по телефону.

— Но вы, конечно, не могли прийти к согласию.

— Нет, у нас разные были оценки, да и сейчас они разные, по поводу причин и хода кризиса на Украине.

Владимир Путин признался, что диалог с экс-президентом США тогда был "заинтересованным и не конфронтационным".

— Всё-таки этот президент, во всяком случае, мне так кажется, тоже думает и оценивает реальную ситуацию, с чем-то соглашается, с чем-то не соглашается. Мы находим и точки соприкосновения по некоторым сложным вопросам. Так что это полезный диалог, — отметил российский президент.

Отмечается, что этот отрывок интервью записывался летом 2015 года.

Кроме того, Стоун поинтересовался, как занимавший тогда пост президента США Обама и российский лидер обращались друг к другу.

— Барак и Владимир. Да, — сказал Путин.

— Мне всегда было интересно. Прекрасно, — ответил Стоун.

Напомним, с 12 июня на кабельном канале Showtime выходит документальная лента "Интервью с Путиным", которую режиссёр Оливер Стоун готовил два года.