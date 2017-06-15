Путин рассказал об общении с Обамой во время украинского кризиса

Президент России Владимир Путин в интервью режиссёру Оливеру Стоуну рассказал о контактах с Бараком Обамой во время обострения ситуации на Украине в 2014 году.
— Как вы общались с мистером Обамой в тот период? — спрашивает Стоун у Путина, говоря о ситуации на Украине.
— Можно сказать, что, в общем-то, постоянно были в контакте по телефону.
— Но вы, конечно, не могли прийти к согласию.
— Нет, у нас разные были оценки, да и сейчас они разные, по поводу причин и хода кризиса на Украине.
Владимир Путин признался, что диалог с экс-президентом США тогда был "заинтересованным и не конфронтационным".
— Всё-таки этот президент, во всяком случае, мне так кажется, тоже думает и оценивает реальную ситуацию, с чем-то соглашается, с чем-то не соглашается. Мы находим и точки соприкосновения по некоторым сложным вопросам. Так что это полезный диалог, — отметил российский президент.
Отмечается, что этот отрывок интервью записывался летом 2015 года.
Кроме того, Стоун поинтересовался, как занимавший тогда пост президента США Обама и российский лидер обращались друг к другу.
— Барак и Владимир. Да, — сказал Путин.
— Мне всегда было интересно. Прекрасно, — ответил Стоун.
Напомним, с 12 июня на кабельном канале Showtime выходит документальная лента "Интервью с Путиным", которую режиссёр Оливер Стоун готовил два года.
- Популярные
- По времени