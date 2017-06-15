В США заявили, что иранское судно направило лазер на американский вертолёт

В ВМС США заявили, что такие действия иранской стороны представляют собой опасность для пилотов.

Американские военные заявили, что 13 июня иранское судно направило лазер на американский вертолёт, сопровождавший суда США в Ормузском проливе. Об этом сообщает CNN.

Такое поведение, по словам военных, представляет опасность для судоходства, действия Ирана были охарактеризованы как "небезопасные и непрофессиональные".

— Направление лазеров на вертолёты в ночное время представляет собой опасность и создаёт опасное положение, негативно сказывается на видимости и может дезориентировать пилотов, использующих приборы ночного видения, — заявил представитель ВМС США Билл Урбан.