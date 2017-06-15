Британца арестовали за фото жертвы пожара в Лондоне

Мужчина заявил, что выложил снимок в соцсети, чтобы помочь опознать погибшего в результате ЧП.

Неизвестный мужчина от имени Омеги Мвайкамбо разместил в "Фейсбуке" фото погибшего при пожаре в лондонской многоэтажке. Как оказалось, он открыл мешок, в котором находилось тело, сделал фотографии и решил выложить их в социальную сеть, чтобы помочь опознать человека, сообщает Daily Mail.

Снимки появились в "Фейсбуке" в утром 14 июня. На них — голова погибшего и останки, обернутые в плёнку. Предположительно, он выпрыгнул из окна, пытаясь спастись от огня. В своём сообщении Мвайкамбо утверждал, что тело лежало перед его квартирой два часа, а рядом не было сотрудников скорой или полиции.

Правоохранительные органы не уточняют, настоящее ли это имя задержанного, однако известно, что ему 43 года, он был арестован около одной из станций лондонской подземки вечером в среду.

Напомним, крупный пожар произошёл в жилой многоэтажке на западе Лондона утром 14 июня. В результате скончалось 12 человек. Как сообщал Лайф, возгорание могло начаться из-за неисправного холодильника. Один из жителей многоэтажного здания утверждает, что его бытовая техника взорвалась.