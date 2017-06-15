WP: Спецпрокурор по "российскому делу" ведёт расследование против Трампа

По данным СМИ, в рамках этого дела команда Роберта Мюллера допросит директора Нацразведки США и руководителя АНБ.

Спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер ведёт расследование против президента США Дональда Трампа в связи с возможным препятствием правосудию. Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, команда Мюллера допросит директора Нацразведки США Дэна Коутса, руководителя АНБ Майка Роджерса и Ричарда Леджетта, экс-заместителя директора АНБ.

Отмечается, что эта проверка президента США может быть связана с отставкой главы ФБР Джеймса Коми. 9 мая Трамп уволил Коми, который вёл расследование предполагаемых "связей его кампании с РФ." После этого в СМИ появились предположения, что президент пытался оказывать на Коми давление.

Как сообщал Лайф, 17 мая Министерство юстиции США назначило спецпрокурора, в задачи которого входит контроль за расследованием о якобы имевшем место влиянии России на президентские выборы в США. Большинство членов конгресса это решение поддержали. Президент Дональд Трамп назвал это назначение охотой на ведьм.