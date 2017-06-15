В правительстве Румынии все министры от правящей коалиции подали в отставку

Накануне правящая партия проголосовала за отзыв поддержки правительства под руководством Сорина Гриндяну.

Все министры от правящей коалиции в правительстве Румынии — Социал-демократической партии (СДП) и Альянса либералов и демократов (АЛД) — подали в отставку, при этом глава правительства Сорин Гриндяну покидать пост отказался. Об этом сообщает Agerpres.

— Все члены СДП в правительстве подали в отставку ещё до заседания Национального исполнительного комитета, — сказал лидер партии Ливиу Драгня.

— СДП готова вместе с коллегами из АЛД cформировать новое правительство, у которого "дорожная карта" будет лучше структурирована и включит необходимые меры для того, чтобы разобраться с задержками, — добавил Драгня.

Как сообщается, кабинет министров под руководством Гриндяну был утверждён 30 декабря 2016 года. Накануне исполком СДП выступил за отзыв поддержки правительства под руководством Гриндяну, упрекнув политика в срыве сроков выполнения программы правительства.